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Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'a girildi! İşte ilk görüntüler...

Giriş Tarihi: 13.10.2019, 15:35

Türkiye’nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, tüm kararlılıkla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Resulayn bölgesini terörden arındıran Türk askeri, harekatın 5.gününde Tel Abyad bölgesine giriş yaptı. Bölgenin batısının kontrol altına alındığı Tel Abyad’dan görüntüler gelmeye başladı. İşte Türk askerinin girişi sonrasında Tel Abyad’dan ilk görüntüler…

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