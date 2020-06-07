İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği Abdürrahim Karakoç'a ait Vatan ve Biziz şiirini paylaştı. Altun paylaşımında, ''Bu toprakları bize vatan kılan kahraman ecdadımızın verdiği mücadeleyi bugün de bu milletin öz evlatları olarak aynı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Millet ve memleket düşmanlarının önünde set olmaya, karanlık odakları hizaya dizip aziz milletimizi müdafaa etmeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Abdürrahim Karakoç'un şiirini seslendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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