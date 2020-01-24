Başkan Erdoğan: Almanya ile mevcut iş birliğimizi daha da ileri taşımakta kararlıyız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında Almanya ile ilişkilerin güçlendirilerek devam ettirileceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde başladı. Saat 14.45 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kritik görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Merkel görüşme sonrası Vahdettin Köşkü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda görüşmede Suriye ve Libya gibi bölgesel konuların ele alındığını söyledi. Ayrıca Erdoğan "Libya'da Ulusal mutabakat hükümetine destek vermek bir tercih değil yükümlülüktür." dedi..



Başkan Erdoğan'ın açıkmalarından öne çıkanlar şöyle;

"MEVCUT İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA İLERİ TAŞIMAKTA KARARLIYIZ"



Bugün Merkel ile yoğun ve önemli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldık. İlişkileri daha ileri taşımada kararlıyız.(Almanya ile) Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve turizm alanlarında mevcut iş birliğimizi daha da ileri taşımakta kararlıyız. Köklü dostluk ilişkilerinin sürdürülmesinin, Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra bölgemizin de menfaatine olduğu noktasında hemfikiriz. Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü üstlenmiş durumdadır.

Geçtiğimiz aylara Barış Pınarı Harekatı'nı bahane eden terör örgütü yandaşları Almanya'da vatandaşlarımıza saldırlar gerçekleştirdi. Bu saldırıları lanetliyorum. Bu eylemelerin görmezden gelinmesi mümkün değildir.



Almanya'dan sorumluların cezalandırılmasını özellikle bekliyoruz.



"HAFTER'İN UZLAŞMAK GİBİ BİR NİYETİ OLMADIĞI ANLAŞILDI"



Libya ve Suriye ile ilgili bölgesel konuları ele aldık. Libya'da askeri bir çözümün mümkün olmadığını her defasında vurguladık. AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden önce insani bir sorumluluktur. Hafter'in uzlaşmak gibi bir niyeti olmadığı anlaşıldı. Libyalı kardeşlerimizi bu zor günlerinde yalnız bırakmamakta kararlıyız. Libya savaş baronlarına terk edilemeyecek kadar önemli bir ülkedir.



"HAFTER'İN YARIN EN YAĞACAĞI BELLİ OLMAZ"



(Libya) Burada biz Serrac'ı yalnız bırakmayacağız, kendilerine elimizden gelen desteği vermekte kararlıyız. Hafter'in yarın en yağacağı belli olmaz.

55 maddeyi sözde kabul etmek başka bir şey ama altına imzayı koymak başka, Hafter henüz buna imzayı koymuş değil.

Terör noktasında herhangi bir tanınırlığı olmayan kişiye değil, Serrac'a ve ordusuna destek veriyoruz.



"HAFTER'İN ARKASINDA O ÜLKELER VAR"

(Hafter) Bu desteklerin arkasında Abu Dabi yönetimi var, Mısır var. Bunlar silah desteğini veriyorlar ve Wagner yine bu işin arkasında var. Bütün bunlar olurken 500 yıllık maziye sahip olan Türkiye'yi Libya'ya davet eden bu dostlara bizim 'Hayır' dememiz zaten mümkün değildi.



İDLİB'E TÜRKİYE'DEN BÜYÜK YARDIM



İdlib'de Kızılay ve AFAD 10 bin briket barınak inşa edecek. Güvenli bölge için geri dönüş olmalı. İdlib'den yaklaşık 400 bin kişi sınırımıza doğru yaklaşıyor.

İdliblilere briket barınak yapımı için bu konuda Merkel 'Belli bir desteği verebiliriz.' dedi.



MERKEL'İN AÇIKLAMALARI



Libya'da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba harcanması gerekiyor.



Bu sabah Alman ticaret odasıyla yaptığım görüşmede yerleşik Alman şirketlerinin eğitim faaliyetlerine de katkı sağlayabileceklerini konuştuk. Ticari ekonomi ilişkilerimizi ortak komisyonun çalışmalarıyla katkı sağlayabileceğimizi konuştuk.

Alman vatandaşı olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan tutuklu bulunan alman vatandaşlarının durumlarıyla ilgili görüşmeye niyetli olduğumuzu ilettik.

Burada görevli alman gazetecilere akreditasyonlarının verilmesi de konuştuğumuz konulardan biriydi.

(Erdoğan'la görüşmede) İdlib'deki durumu da ele aldık. Oradan kaçan insanların çadırlarda barındıklarını ve onların durumumun düzletmek için maddi katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ilettik.

Alman şirketleri gümrük birliğinin modernizasyonuyla birlikte ilişkilerin daha iyi olabileceğini söylediler.



Almanya Başbakanı Merkel, İdlib'ten Türkiye'ye doğru kaçan siviller için briket barınak yapımına destek verebileceklerini söyledi.

SORU CEVAP

Türkiye Libya'da ne zaman müdahale edecek? Silah ambargosuna uyacak mısınız?

ERDOĞAN: Şu anda oradaki askeri güçlere Serrac yanlısı güçlere eğitim vermek için TBMM'den de süreci tamamladık. Buradan çıkarmış olduğumuz yasal düzenleme ile heyetimizi gönderdik gönderiyoruz. Biz Sarrac'ı yalnız bırakmayacağız. Kendilerine elimizden gelen desteği vermekte kararlıyız. TBMM'den kahir ekseriyetin almış olduğu kararla askerimizi gönderiyoruz. Askerimiz eğitim çalışmalarına gerekli desteği verecek.



500 yıllık geçmişi olan Türkiye'nin Libya'daki mazisi ve onların da daveti herhalde bu hakkı doğurur.

Biz terör noktasında tanınırlığı olmayan kişiye değil biz BMGK'nın tanıdığı Sarrac'a ve onun ordusuna böyle bir desteği veriyoruz.

Moskova'da oraya çağrılmışlardır oradan kaçmıştır adeta. Berlin sürecine davet edilmiştir 55 maddelik metne de yine imzasını koymamış daha sonra koyacağı söylenmişti.



Ama daha sonra aldığım bir bilgiye göre 28'inde sonra oraya katılacağına dair şeyler söyleniyor. Bunlar tutarlı şeyler değil.



Eğer böyle bir insan şımartılırsa bu desteklerin arkasında Abu Dabi var mısır var yine Wagner var Wagner'in arkasında kimlerin olduğu malum Sudan'dan kara gücü var. 500 yıllık bir maziye sahip Türkiye'yi Libya'ya davet eden dostlara başka bir cevap verme durumu olmazdı.

En önemli konu 55 maddeyi sözde kabul etmek başka bir şey ama altına imzayı koymak başka bir şey. Hafter henüz buna imzayı koymuş değil. Sadece sözde kabul etmiş durumda. Bunları biz tamamıyla kabul olarak anlamıyoruz.

Uluslararası anlaşmalarda böyle bir durum söz konusu değil. Hafter'in ayrın ne yapacağı da belli olmaz.

MERKEL: Bu 55 madde toplantıya katılanlar tarafından kabul edildi daha sonra BMGK'da onaylanacak. Hafter sadece ateşkesi kabul etti. Askeri komite için isim bildirdi.

İlk hedef şu ana kadar taraflara destek verenlerin bir araya gelmesiydi.

ERDOĞAN: Sayın şansölye imza attı mı?

MERKEL: Belki bir yanlış anlama söz konusu evet 55 maddeyi kabul ettiğini kabul etmedi ama ateşkesi kabul etti.

İSTANBUL'DA KRİTİK ZİRVE



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Saat 14.45 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.



Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Merkel'in, heyetlerarası yapılacak görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.