  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan Katar'a gitti!

    Başkan Erdoğan Katar'a gitti!

    Giriş Tarihi: 02.07.2020, 12:32

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar'a gitti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan Katar'a gitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Marmaris Kızkumu Plajı turistlerin gözdesi
    Marmaris Kızkumu Plajı turistlerin gözdesi
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    Ayasofya duruşması sona erdi! Karar açıklanacak
    Ayasofya duruşması sona erdi! Karar açıklanacak
    Van'da etkisiz hale getirilen teröristler o kanlı eylemlerin faili!
    Van'da etkisiz hale getirilen teröristler o kanlı eylemlerin faili!
    Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
    Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
    Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
    Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
    Ayasofya duruşması sona erdi! Karar açıklanacak
    Ayasofya duruşması sona erdi! Karar açıklanacak
    Van'da etkisiz hale getirilen teröristler o kanlı eylemlerin faili!
    Van'da etkisiz hale getirilen teröristler o kanlı eylemlerin faili!
    Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
    Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
    Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
    Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlerle ilgili açıklama!
    Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlerle ilgili açıklama!
    Kritik Astana Zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'den ortak bildiri
    Kritik Astana Zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'den ortak bildiri