Başkan Erdoğan Katar'a gitti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar'a gitti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
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