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    Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu görüntülerle tepki gösterdi

    Giriş Tarihi: 09.06.2021, 13:10

    RecepTayyip Erdoğan TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye yapılan hizmet ve tesislere karşı çıktığı görüntüleri paylaşarak "Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dilleri hakikati söylemez. Bunların kalpleri mühürlü. Marmaray'dan geçmedin mi? Git bir geç. Avrasya var oradan geç. Yavuz Sultan Selim Köprüsü oradan bir geç. Osman Gazi, otoyollar geçmedin mi? Elbette kullanmıştır. İzmir Milletvekili, İstanbul-İzmir otobanından da mı geçmedin?" dedi.

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