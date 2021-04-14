Başkan Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi

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Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Bir söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Bir söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili paylaşımda bulundu.