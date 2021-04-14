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    Başkan Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi

    Giriş Tarihi: 14.04.2021, 15:39

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Bir söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Bir söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı
    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

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