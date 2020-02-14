Başkan Erdoğan Pakistan Parlamentosu'nda! Meclis oturumu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle açıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-pakistan-parlamentosunda-meclis-oturumu-kuran-i-kerim-tilavetiyle-acildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Pakistan'da temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan, Pakistan Parlamentosu'nda hitapta bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı öncesi Pakistan Parlamentosu'nun açılışı milli marş ile yapıldı ardından Kuran-ı Kerim okundu. Başkan Erdoğan Pakistan ziyareti kapsamında Serena Otel’de düzenlenecek Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılacak. Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, Başbakanlıkta baş başa görüştükten sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.