Başkan Erdoğan Ürdün Kralı ve Kuveyt Emiri ile görüştü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-urdun-krali-ve-kuveyt-emiri-ile-gorustu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesinde İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Mahmut Keşan aktardı.