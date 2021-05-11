Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesinde İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Mahmut Keşan aktardı.
Başkan Erdoğan Ürdün Kralı ve Kuveyt Emiri ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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