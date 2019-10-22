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Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinden yeni görüntüler

Giriş Tarihi: 22.10.2019, 15:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Erdoğan ve Putin gerçekleştirecekleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek. İşte dünyanın gözünün çevrildiği görüşmeden yeni görüntüler...

Başkan Erdoğan, Putin ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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