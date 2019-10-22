Başkan Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentine geldi. Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in kritik görüşmesi başladı. Toplantı öncesi Erdoğan, "Görüşmenin çok fayda sağlayacağına inanıyorum." dedi.