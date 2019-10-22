Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentine geldi. Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in kritik görüşmesi başladı. Toplantı öncesi Erdoğan, "Görüşmenin çok fayda sağlayacağına inanıyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentine geldi. Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in kritik görüşmesi başladı. Toplantı öncesi Erdoğan, "Görüşmenin çok fayda sağlayacağına inanıyorum." dedi.
Detaylar geliyor...
Başkan Erdoğan, Putin ile bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.