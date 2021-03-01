Başkan Erdoğan yeni kararları açıkladı! İşte normalleşme adımları

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-yeni-kararlari-acikladi-iste-normallesme-adimlari" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tüm Türkiye’de gözler bugün kabine toplantısına çevrildi. Herkesin merak ettiği kararları Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı. Başkan Erdoğan, "Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması sürecek. Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir." dedi. İşte alınan diğer kararlar...