  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 21.01.2021, 13:28

    Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Toplamda 42 il kongremizi tamamladık. Önümüzdeki hafta inşallah 10 il kongremizi daha gerçekleştireceğiz. Şubat ayı sonunda il kongrelerimizin hepsini bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu..

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    Salgının seyrinin yönünü aşağıya çevirmesi ve aşı çalışmalarının hızla sürmesi bize bu imkanı sağlayacak gibi görünüyor. Dağıtarak, kırarak değil toparlayarak, birleştirerek işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız. Üye sayımızın kağıt üzerinde 11 milyonu geçmesi kadar bu insanların her birini kutlu davamızın taşıyıcısı haline getirmemiz de önemlidir. 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah zaferle çıkacağız.

    Günün 24 saati ve haftanın her günü milletimizin içinde olacağız. Ülkemizin bugüne kadarki kazanımlarını koruma yanında bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak boynumuzun borcudur. AK Parti İçişleri Bakanlığı'na verilen bir dilekçeyle kurulmuş sadece isim ve amblemden ibaret bir parti değildir. Milletimiz tarafından kurulan bir partidir. İşine dört elle sarılmayan hiç kimsenin AK Parti'de başarılı olma şansı yoktur.

    Bir kez daha altını çizerek tekrarlıyorum önce kendi kadrolarımızı, üyelerimizin tamamını ve tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız.

    Son toplantımızda CHP'deki taciz, tecavüz furyasına dikkat çekerek CHP yönetiminin bu tablo karşısında yüzlerinin kızarmamasından duyduğum üzüntüyü söylemiştim. CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor. CHP yönetimi bu meseleyi unutturmaya çalışıyor. Benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşörleri mesele CHP olunca sus pus kesildiler. Gerçekler yüzlerine çarpıldığı hala pişkinlikle yalanlarına devam ediyorlar.

    Her hafta bir başka memur grubunu tehdit ediyorlar. CHP'ye destek vermeyen çiftçiyi zaten çiftçi yerine koymuyorlar. Bu zihniyet işi ülkemizin güzide bir sanatçısının programına katılanları linç etmeye kadar vardırdı. Son olarak bu partinin yöneticilerinden biri başçavuşundan uzman çavuşuna kadar diyerek ordumuza dil uzatmaya kalktı. Bu ülkenin tüm kamu görevlilerinin devletin emrinde görev yaptığını gördükçe tahammül edemiyorlar. Şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler. Neymiş, bunların hepsi AK Parti militanı olmuş. Bu milletin hakimine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız. Girdiği her seçimde sokaktaki 2 kişiden birinin oyunu alan partiye bu ithamı yapanlar kendilerinin kimlerle hangi işi çevirdiğini milletimizin bilmediğini mi sanıyorlar. Hukuk kendi üzerine düşeni yapacaktır. Bize düşen bunun faturasını CHP'nin üzerine koymaya devam etmektir.

    Hayatımız boyunca yaptığımız gibi bundan sonra da haktan ve hakikatten yana bakarak yolumuza devam edeceğiz.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Denizli’de kan donduran görüntü! Avcılar vurarak yaraladıkları yavru domuzu, köpeklere parçalattı
    Denizli’de kan donduran görüntü! Avcılar vurarak yaraladıkları yavru domuzu, köpeklere parçalattı
    Kaz ve ördeklerin kar sevinci görenleri gülümsetti
    Kaz ve ördeklerin kar sevinci görenleri gülümsetti
    Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı
    İzmir'de kaza anı güvenlik kamerasında
    İzmir'de kaza anı güvenlik kamerasında
    Akıncı 4. yeni bölüm fragmanı
    Akıncı 4. yeni bölüm fragmanı
    Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı
    "Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı"
    Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı
    Başkan Erdoğan: Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Eyvallahımız olmayacak
    Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Eyvallahımız olmayacak
    Bilim Kurulu toplanacak!
    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
    Sosyolog Nur Vergin'e veda!
    Sosyolog Nur Vergin'e veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
    Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?
    Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?
    İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 238 kişi için yakalama kararı
    İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 238 kişi için yakalama kararı