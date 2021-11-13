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    Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye telefonu

    Giriş Tarihi: 13.11.2021, 15:13

    Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi. Başkan Erdoğan, "Rabb'im kızımızı cenneti cemaliyle müşerref eylesin. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki varmış. Allah sabrımızı artırsın" dedi.

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