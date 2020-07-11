Başkan Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni'nde önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-botan-cayi-begendik-koprusu-acilis-toreninde-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan dev açılışta Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili, ''Kimin ne dediğine değil milletimizin ne dediğine bakarak bu kararı aldık.'' ifadesini kullandı.