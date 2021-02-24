  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan grup toplantısında CHP'ye zehir zemberek sözler

    Başkan Erdoğan'dan grup toplantısında CHP'ye zehir zemberek sözler

    Giriş Tarihi: 24.02.2021, 13:15

    Başkan Erdoğan, Gara'da bir mağarada şehit edilen 13 kişiyle ilgili olarak CHP ve HDP'yi sert sözlerle eleştirdi ve ''Öyle utanmaz ki çıkıyor bunu bile benim üzerime yıkmaya kalkıyor. Bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunun sorumlusu Erdoğan'dır diyor. Ne yüzsüzsün sen ya? Bunların cibilliyetleri bozuk'' dedi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı, AK Parti iktidarı bu yolda inançla, sizin kol gerdiğiniz o teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir." Türkiye’nin sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele harekatları hem meşru hakkıdır hem de insani görevidir. Kimseden icazet alacak değiliz." ifadelerini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan grup toplantısında CHP'ye zehir zemberek sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı teröristleri inlerinde bitire bitire yoluna devam edecek
    Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı teröristleri inlerinde bitire bitire yoluna devam edecek
    Başkan Erdoğan çok sert sözler: CHP süzme faşist bir partidir
    Başkan Erdoğan çok sert sözler: CHP süzme faşist bir partidir
    Başkan Erdoğan grup toplantısında yayınladı: CHP kayıp bir parti
    Başkan Erdoğan grup toplantısında yayınladı: CHP kayıp bir parti
    Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Balıkları çıplak elle paketlediler
    Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Balıkları çıplak elle paketlediler
    Öğretmenlere aşılama başladı
    Öğretmenlere aşılama başladı
    İzmir merkezli 47 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 148 gözaltı kararı
    İzmir merkezli 47 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 148 gözaltı kararı
    Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı teröristleri inlerinde bitire bitire yoluna devam edecek
    Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı teröristleri inlerinde bitire bitire yoluna devam edecek
    Başkan Erdoğan çok sert sözler: CHP süzme faşist bir partidir
    Başkan Erdoğan çok sert sözler: CHP süzme faşist bir partidir
    Başkan Erdoğan grup toplantısında yayınladı: CHP kayıp bir parti
    Başkan Erdoğan grup toplantısında yayınladı: CHP kayıp bir parti
    Öğretmenlere aşılama başladı
    Öğretmenlere aşılama başladı
    İzmir merkezli 47 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 148 gözaltı kararı
    İzmir merkezli 47 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 148 gözaltı kararı
    Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Berat Albayrak tepkisi
    Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Berat Albayrak tepkisi