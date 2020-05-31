  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 31.05.2020, 16:59

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hadımköy Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Yaklaşık bir asır boyunca bu eser asker hastanesi olarak hizmet vermiştir. Artık bu bölge yerleşim yeri haline dönüştüğü için binayı restore ve içini modernize ederek şehrimizin hizmetine sunmak istedik. Ortaya buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa olacak bir eser çıktı. Eser güzel olunca isminin de bununla mütenasip olmasını arzu ettik. Böylece Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanemize kavuşmuş olduk" şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni açtı

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı
    Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan: Söz verdik açıyoruz
    Başkan Erdoğan: Söz verdik açıyoruz
    Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili gözaltına alındı!
    Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili gözaltına alındı!
    Bugün hava nasıl olacak? 31 Mayıs Pazar hava durumu
    Bugün hava nasıl olacak? 31 Mayıs Pazar hava durumu
    Başkan Erdoğan Şehit Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babasıyla telefonda görüştü
    Başkan Erdoğan Şehit Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babasıyla telefonda görüştü
    Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı
    Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni açtı
    Başkan Erdoğan: Söz verdik açıyoruz
    Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi paylaşımı
    Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili gözaltına alındı!
    Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili gözaltına alındı!
    Başkan Erdoğan Şehit Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babasıyla telefonda görüştü
    Başkan Erdoğan Şehit Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babasıyla telefonda görüştü
    CHP'li Bodrum Belediyesi'nden ağaç katliamı!
    CHP'li Bodrum Belediyesi'nden ağaç katliamı!