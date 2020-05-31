Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-hadimkoy-dr-ismail-niyazi-kurtulmus-hastanesi-acilis-toreninde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hadımköy Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Yaklaşık bir asır boyunca bu eser asker hastanesi olarak hizmet vermiştir. Artık bu bölge yerleşim yeri haline dönüştüğü için binayı restore ve içini modernize ederek şehrimizin hizmetine sunmak istedik. Ortaya buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa olacak bir eser çıktı. Eser güzel olunca isminin de bununla mütenasip olmasını arzu ettik. Böylece Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanemize kavuşmuş olduk" şeklinde konuştu.