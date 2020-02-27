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Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı: Gelişmeler lehimize döndü

Giriş Tarihi: 27.02.2020, 15:55

AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de 3 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük." dedi. Başkan Erdoğan, "Libya'da daha önce Hafter lehine olan yapıyı tersine döndürdük. İdlib'de de gelişmeler şu anda lehe döndü." ifadelerini kullandı.

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