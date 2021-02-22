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    Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki Deprem Konutları Temel Atma töreninde çarpıcı mesajlar

    Giriş Tarihi: 22.02.2021, 17:35

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bayraklı'daki Deprem Konutları Temel Atma törenine katıldı. Başkan Erdoğan, "Kısa sürede teslim etmeyi hedeflediğimiz deprem konutlarının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Afetleri engellemeyiz ama yıkıcı etkisini azaltabiliriz. 5 bin deprem konutumuzu da işte bu anlayışla hızla hayata geçiriyoruz. 7 ayrı alanda hemen inşaatlara başladık. Bugün ilk etapta yerinde yapılacak 1444 kont ve 208 konut ile rezerv alanında yapılacak 309 konutun temelini atıyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, "Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik. 81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık." diye konuştu.

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