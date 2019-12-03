Başkan Erdoğan'dan Londra'da 4'lü Suriye zirvesi sonrası ilk açıklama: Gayet iyi geçti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-londrada-4lu-suriye-zirvesi-sonrasi-ilk-aciklama-gayet-iyi-gecti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla Londra'da gerçekleşen Suriye konulu Dörtlü Zirve, sona erdi. Zirve yaklaşık 45 dakika sürdü. Zirve çıkışı Başkan Erdoğan gazetecilerin "Toplantı nasıl geçti?" sorusuna "Gayet iyi geçti" diye yanıt verdi.