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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! İslami finans meselesini gündemimize almalıyız

Giriş Tarihi: 19.12.2019, 11:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nde hitap etti. Erdoğan "İslami finans meselesini gündemimize almalıyız." dedi.

Başkan , 'da düzenlenen Zirvesi'nde konuştu ve burada kritik mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İSLAMİ FİNANS MESELESİNİ GÜNDEMİMİZE ALMALIYIZ"

Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Sizinle bu konu hakkında çalışmak için hazırız. İslami finans meselesini gündemimize almalıyız. Faiz yerine üretimi, ticareti merkezine alan sistemin Malezya'da önemli bir yeri var. Faizsiz finans konusunda ülkelerimiz arasında önemli bir diyalog olabilir. Bir çalışma grubu kurabiliriz. Böylece kapsamlı bir çalışma ortaya çıkabilir.

Kimi ülkeler teknolojide ciddi mesafe aldı Bizde savunma sanayi alanında tecrübe ettik. Savunmada dışa bağımlılığı yüzde 30'lara kadar çektik.

Üretim kabiliyetlerimizi ne kadar çeşitlendirirsek sürdürme kalkınma hedeflerimize o derece yaklaşırız.

Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik nüfusa sahibiz.. Ancak eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız bulunuyor. Gerek okum yazma gerekse kız çocuklarının okumasında dünya genelinin hala altındayız.

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