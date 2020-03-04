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Başkan Erdoğan'dan Putin ile yapacağı İdlib görüşmesi öncesi önemli açıklama

Giriş Tarihi: 04.03.2020, 14:53

Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin "mühimmat" açıklamasına ve Putin ile görüşmesi hakkında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Beklentimiz bölgede ateşkesin sağlanması." dedi.

Başkan Erdoğan, grup toplantısı sonrasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Erdoğan, James Jeffrey'nin 'Mühimmat sağlamak istiyoruz' şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak, "Bu tür taleplerimizi Trump'a ilettik" dedi.

Erdoğan ayrıca yarın Moskova'da yapılacak zirveyle ilgili olarak beklentisinin bölgede süratle ateşkes sağlayabilmek olduğunu söyledi.

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