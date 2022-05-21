  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarih yazan kadın boksörleri tebrik etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarih yazan kadın boksörleri tebrik etti

    Giriş Tarihi: 21.05.2022, 00:01

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın ve 2 bronz madalyayla takım halinde şampiyon olan milli sporcuları telefondan görüntülü arama yaparak tebrik etti.

    Başkan Erdoğan ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’den ortak basın toplantısı
    Başkan Erdoğan ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'den ortak basın toplantısı
    Başkan Erdoğan’dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni’nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'nde önemli mesajlar 20.5.2022 15:59:11
    Başkan Erdoğan’dan Avrupa’ya PKK/YPG tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya PKK/YPG tepkisi
    Başkan Erdoğan’dan Pakistan MİLGEM Projesi üçüncü gemisini denize indirme törenine video mesaj
    Başkan Erdoğan'dan Pakistan MİLGEM Projesi üçüncü gemisini denize indirme törenine video mesaj
    Son dakika: AK Parti’de MYK toplantısı! Sözcü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
    Son dakika: AK Parti'de MYK toplantısı! Sözcü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan sokak hayvanları için barınak mesajı
    Başkan Erdoğan'dan sokak hayvanları için barınak mesajı
    19 Mayıs’ın 103. yıl dönümü! İlk tören Anıtkabir’de
    19 Mayıs'ın 103. yıl dönümü! İlk tören Anıtkabir'de
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan’dan partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan BAE’ye taziye ziyareti
    Başkan Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli mesajlar
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar
    Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan törenle karşıladı...
    Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan törenle karşıladı...
    Başkan Erdoğan Engelliler Haftası pikniğine telefonla bağlandı
    Başkan Erdoğan "Engelliler Haftası" pikniğine telefonla bağlandı 15.5.2022 23:19:44
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, milli takım sporcularını ve teknik heyeti de telefonla arayarak tebrik etti.

    ERDOĞAN, DÜNYA ŞAMPİYONU MİLLİ BOKSÖRLERLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Erdoğan, milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Semanur Demir'in dünya şampiyonluklarını kutladı. Şampiyonlarla olan telefon görüşmesinde Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Yanımda bakan arkadaşlarım var. Hepsinin selamı var ve ailelerinize en kalbi selamlarımı, sevgilerimi eşim dahil göndeririz. İnşallah en kısa zamanda sizleri külliyeye bekliyorum. Paris Olimpiyatlarında sizleri olimpiyat şampiyonu olarak kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’den ortak basın toplantısı
    Başkan Erdoğan ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'den ortak basın toplantısı
    İzmir’deki vahşette yeni gelişme! Vahşice öldürdüğü eşini daha önce de defalarca tehdit etmiş
    İzmir'deki vahşette yeni gelişme! Vahşice öldürdüğü eşini daha önce de defalarca tehdit etmiş
    Gül Masalı yakında Atv’de
    Gül Masalı yakında Atv'de
    Başkan Erdoğan’dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni’nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'nde önemli mesajlar
    Çeşme’de ev fiyatına kiralık yazlık
    Çeşme'de ev fiyatına kiralık yazlık
    Afyonkarahisar’da iş yerine giren genç şoke oldu! Köpeğin havlamasıyla...
    Afyonkarahisar'da iş yerine giren genç şoke oldu! Köpeğin havlamasıyla...