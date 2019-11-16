Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/basortulu-genc-kizlara-saldiran-zanli-adliyeye-sevk-edildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Beyoğlu Karaköy’de kaldırımda yürüyen başörtülü iki genç kıza karşısından gelen S.Y. adlı kadın yumrukla saldırmış, ardından da hakaretler ederek yoluna devam etmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, geceyi Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde geçirdi. İfadesi alınan S.Y., sabah adliyeye sevk edildi. Saldırgan kadın, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.