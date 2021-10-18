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    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti!

    Giriş Tarihi: 18.10.2021, 14:05

    Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın babaları, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti. Gazeteci yazar Sadık Albayrak 'Bir dahiydi. Yerli ve milli kavramının ortaya çıkışı onun hayalletiyle ve kurduğu tesislerle başlamıştı." dedi.

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