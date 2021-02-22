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    Bergama’da 4. katta çıkan yangın korkuttu

    Giriş Tarihi: 22.02.2021, 21:27

    İzmir’in Bergama ilçesinde bir binanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

    Yangın, Ertuğrul Mahallesi 2. Bağlar Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Saat 18.00 sularında bir apartmanın 4. katında F.D.'ye ait dairede yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangın paniğe sebep olurken, dumanlar kısa sürede binayı sardı.

    Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbar verdi. Polis ekipleri apartmanda bulunan daireleri güvenlik amacıyla boşaltırken, apartman çevresinde güvenlik önlemleri aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında evdeki bazı eşyalar kullanılamaz hala geldi.

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