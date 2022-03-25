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    Bodrum Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda son gelişmeler neler?

    Giriş Tarihi: 25.03.2022, 10:43

    Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Bodrum Belediyesi'nde eski bir belediye çalışanını imar usulsüzlükleri ile ilgili ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Çarşamba günü akşam saatlerinde savcılığın talebi üzerine Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde evrak incelemesi yaptı. 40 kişilik polis ekibi imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü kapatarak tüm kayıtları teker teker inceledi. Yaklaşık 8 saat süren incelemenin ardından ekipler 30'a yakın klasörü çuvallara koyup götürdü. Operasyondaki son gelişmeleri A Haber Muhabiri Vural Efecik canlı yayında aktardı.

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