  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Bodrum'da fatura şoku! 14 liralık su kullandı fatura 2 bin 153 lira geldi

    Bodrum'da fatura şoku! 14 liralık su kullandı fatura 2 bin 153 lira geldi

    Giriş Tarihi: 05.10.2020, 13:41

    Son dakika... CHP'li belediye elinde sorunlarla boğuşan Bodrum'da yeni skandal. Sık sık yaşanan uzun süreli su kesintileriyle devamlı gündemdeki yerini koruyan tatil beldesi Bodrum'da bu sefer yüksek su faturaları tartışmalara neden oldu. Bir esnafa 2 bin 153 lira fatura geldi. Faturada en çok dikkati çeken tutarsa 1700 lirayı geçen katı atık toplama-taşıma bedeli oldu.

    Son dakika... Bodrum yine bir su skandalı ile gündemde. CHP'li Bodrum Belediyesi özellikle turizm sezonun en yoğun dönemlerinde yaşanan uzun süreli su kesintileri ve altyapı sorunları ile tepki alıyordu. Bu sefer de vatandaşlar gelen su faturalarına isyan ediyor. Bir esnaf, 14 liralık su kullandı, fatura 2 bin 153 lira geldi. Turizm beldesi Bodrum Belediyesi 133 katına çıkardığı katı atık toplama ve taşıma bedelinin su faturasına yansımasına karar verdi.

    Sürekli patlayan su ishale hatları yağmur sonrası taşan derelerden oluşan su baskınları, altyapının yetersizliği Bodrumluların adeta çilesi haline geldi. İşte bunun üzerine bir de su abone faturalarına fahiş fiyat yansıyınca Bodrumlular adeta çılgına döndü. Bodrum'da küçük bir işletmeye 14 lira 30 kuruş su bedeline 2 bin lira fatura gönderildi. İçme suyu bedeli 14 lira 30 kuruş, atık su bedeli de 24 lira 12 kuruş. Faturayı kabartan ise 'ilçe belediyesi katı atık toplama-taşıma bedeli' 1.788 lira 80 kuruş ve vergilerle birlikte KDV'yi de eklediğimiz zaman 14 liralık faturaya 2 bin 153 lira ücret yansıtılıyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bodrum'da fatura şoku! 14 liralık su kullandı fatura 2 bin 153 lira geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Pandemi dünyada istihdamı vurdu! Devler dökülüyor
    Pandemi dünyada istihdamı vurdu! Devler dökülüyor
    MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı
    MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor!
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor!
    İzmir’de hurdalık alanda korkutan yangın
    İzmir’de hurdalık alanda korkutan yangın
    Manisa'da katliam gibi kaza! Otomobil aralarına daldı, çoğu hayatını kaybetti
    Manisa'da katliam gibi kaza! Otomobil aralarına daldı, çoğu hayatını kaybetti
    İzmir'de olaylı gece! Komşu kavgasında kan aktı
    İzmir'de olaylı gece! Komşu kavgasında kan aktı
    MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı
    MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı
    Azerbaycan'daki saldırı sırasında Atv Haber oradaydı
    Atv Haber ateş altında! Azerbaycan'daki saldırı sırasında Atv Haber oradaydı
    Sağlık Bakanlığı 4 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı
    Sağlık Bakanlığı 4 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı
    İbrahimov'un şehit olduğu bölge kurtarıldı
    Azerbaycan'ın milli kahramanı Mubariz İbrahimov'un şehit olduğu bölge işgalden kurtarıldı
    Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde denemeler başlıyor
    Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü
    Başkan Erdoğan'dan Reyhanlı Barajı Açılış Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Reyhanlı Barajı Açılış Töreni'nde önemli mesajlar