CHP'li Didim Belediyesi'nde cinsel istismar iddiası! Soruşturma başlatıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-didim-belediyesinde-cinsel-istismar-iddiasi-sorusturma-baslatildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'de skandallar bitmiyor. Son yaşanan cinsel saldırı iddiası ise mide bulandırdı. CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen bir kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiası büyük tepkilere yol açtı. İçişleri Bakanlığı kan donduran o iddialar ile ilgili soruşturma başlattı. A Haber'e konuk olan davacı Ekrem Batur, "Kadın gidiyor iş başvurusunda bulunuyor. Ben sizi akşam üstü ararım oturur bir yerde konuşuruz diyor. Kadını alıp çiftlik evine götürüyorlar. İçiriyorlar uyuşturucu veriyorlar sonra tecavüz ediyorlar çok üzüldük Didim bunları hak etmiyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar..