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    CHP'li Didim Belediyesi'nde skandallar bitmiyor! Tecavüz, rüşvet...

    Giriş Tarihi: 17.09.2020, 15:35

    CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili ortaya çıkan tecavüz iddiası büyük tepkilere neden olmuştu. Atabay ile ilgili skandalların biri bitmeden bir diğeri ortaya çıkıyor. Atabay'ın ‘tecavüz çiftliğinin’ sahibi Ali Ç.’nin akaryakıt istasyonuna usulsüz ‘LPG’ ruhsatı verdiği ortaya çıktı. Detayları A Haber'den Gamze Elçi canlı yayında aktardı.

    Başkan Atabay ile 'tecavüz' çiftliğinin sahibi Ali Ç.'nin de yakın arkadaş oldukları belirtildi. Atabay'ın, sık sık gidip vakit geçirdiği yaklaşık 20 dönümlük çiftlikteki zeytinliğin de belediye ekiplerine temizlettirildiği, içerisindeki yürüyüş yollarına da yine belediye ekiplerince parke taşı döşendiği belirtildi. Atabay'ın ayrıca, tecavüzü görüntülediği için "Kadraj Ali" olarak anılan Ali Ç.'nin, akaryakıt istasyonuna şehir merkezinde olmasına rağmen usulsüz olarak "LPG" ruhsatı verdiği de iddia edildi.

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