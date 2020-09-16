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Haberler Aydın CHP'li Didim Belediye Başkanı Atabay'ın tecavüz iddiasında yeni gelişme! Aile Bakanlığı devreye girdi

'li Başkanı Atabay'ın tecavüz iddiasında yeni gelişme! Aile Bakanlığı devreye girdi

'li Başkanı 'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li ile ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Bakanlığı soruşturmaya müdahil olarak mağdur kadını koruma altına aldı.Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

CHP'li Didim Belediye Başkanı Atabay'ın tecavüz iddiasında yeni gelişme! Aile Bakanlığı devreye girdi

SABAH

16.09.2020, 14:18 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020,14:19

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li Meclis Üyeleri Öner Çiçek ile Ali Çağlar ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği iddia edilmişti. Bu anların da kamera kaydına alındığı ileri sürülmüştü.

Türkiye'yi sarsan iddialar sonrası Bakanlık olayla ilgili inceleme başlatırken mağdur kadın da harekete geçmişti. Dehşeti yaşayan kadın, Didim Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu ardından Başsavcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Dün ise, S.T. isimli mağdur kadın, şüphelileri teşhis etmek için Didim Emniyet Müdürlüğü'ne gitmişti. Normal şartlarda canlı teşhis yapılması gerekirken S.T.'nin şüpheliler Atabay, Çiçek ve Çağlar'ı fotoğraf üzerinden teşhis etmesi istenmiş, S.T. de şüphelileri fotoğraf üzerinden tek tek teşhis etmişti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Bugün ise önemli bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aydın Didim Sosyal Hizmetler Müdürü, S.T.'nin avukatı Murat Sultansu'ya ulaşarak mağdura destek verileceğini belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın soruşturmaya dahil olacağı ve mağdur kadını koruma altına alacağı öğrenildi.

AVUKAT SABAH'A KONUŞTU
Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Avukat Murat Sultansu, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dosyaya müdahil olmuştur. Müşteki müvekkilimin sosyal ve güvenlik ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır. Sayın Bakanımıza hassasiyeti ve duyarlılığı için şükranlarımı sunuyorum, iyi ki varsınız Sayın Bakanım…" dedi.

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz evi görüntülendi Didim Belediyesi'nde neler yaşandı? Mağdur kadın ve avukatı A Haber'de

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