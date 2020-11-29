CHP'li Menemen Belediyesi'ndeki vurgunda detaylar belli oldu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-menemen-belediyesindeki-vurgunda-detaylar-belli-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yaptığı milyonluk vurgunda detaylar belli oldu. Serdar Aksoy bize bahse konu görüntülerin ne olduğunu sordu, ben de ona dışarıdan çekim olduğunu söyledim. Serdar Aksoy da bana hitaben ‘Görüntü varsa silin’ dedi” diye konuştu.