CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hakaret ve iftira suçlarını işledikleri gerekçesiyle Özel ile Özkoç hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti. .
CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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