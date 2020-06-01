CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'nda

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CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hakaret ve iftira suçlarını işledikleri gerekçesiyle Özel ile Özkoç hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti. .