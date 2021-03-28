CHP'li Tunç Soyer HDP'lilere sahip çıktı

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine çok konuşulacak bir karara imza attı. Valiliğin güvenlik soruşturmasıyla iş akitlerine son verilen 16 kişiden 11’ini Soyer tekrar işe geri aldı.Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Şube Binası'nda düzenlenen basın toplantısıyla 11 kişinin geçtiğimiz hafta yeniden iş başı yaptığı açıklandı. Kalan 5 kişinin geri alınmasıyla ilgili de görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.