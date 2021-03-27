Tunç Soyer devlete kafa tuttu

Terör örgütü PKK ile olan bağı nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatma davası açılan HDP ile yakın ilişkiler kuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, yine çok konuşulacak bir adım attı. Soyer, "CHP ve HDP ittifakı" çerçevesinde belediyede başlattığı HDP'li kadrolaşmanın ardından İzmir Valiliği'nin güvenlik soruşturması çerçevesinde iş akitlerine son verilen 16 kişiden 11'ini Soyer tekrar işe geri aldı. Böylece Yeni Asır'ın 16 kişiden bazılarının işe geri alındığı yönünde geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği gelişme de resmen açıklanmış oldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Şube Binası'nda düzenlenen basın toplantısıyla 11 kişinin geçtiğimiz hafta yeniden iş başı yaptığı açıklandı. Kalan 5 kişinin geri alınmasıyla ilgili de görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Belediyeye geri alındığı belirtilen 11 ismin arasında daha önce Kuzey Suriye'deki Ayn- El Arab'da (Kobani) PKK'nın Suriye kolu PYD'nin lideri Enver Müslim ile fotoğrafları olan İHD Ege Temsilcisi ve HDP milletvekili adayı Mehmet Aker'in de bulunduğu öğrenildi. Valiliğin daha önce bu kişilerle ilgili yaptığı uyarıya rağmen yaşanan bu gelişme, "Soyer, devletle inatlaşıyor" yorumlarına neden oldu.

Daha önce HDP'den milletvekili adayı olan Mehmet Aker'in (sol baştaki) daha önce de CHP'li Tunç Soyer ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.



UYARIYI DİNLEMEDİ

Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği'nden gelen güvenlik soruşturması sonuçlarına dayanarak içlerinde İHD Ege Temsilcisi Mehmet Aker, Tijda Kılıç, Fırat Can Kalyon, Orhan Yıldız gibi isimlerin yer aldığı 16 kişinin iş akitlerine son vermişti. Bu işçiler geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının bulunduğu Kemeraltı'ndaki belediye hizmet binası önünde eylem başlattı. Ardından Soyer, Valilik uyarısını göz ardı ederek bu kişileri tekrar işe aldı. İçlerinde Fırat Can Kalyon ile Tijda Kılıç'ın da bulunduğu işçilerden bir kısmı önceki gün DİSK Ege Bölge Temsilciliği'nde açıklama yaparak başlattıkları eylemi durdurduklarını açıkladı. Kalyon, "11 arkadaşımız geçtiğimiz hafta iş başı yaptı" dedi.

Mehmet Aker, Kobani'de PYD lideri Enver Müslim ile bir araya gelmişti.

5 KURULUŞ DEVREDE

DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği, Türk Tabipler Birliği ve İzmir Barosu'ndan oluşan bir heyetin Soyer ile görüştüğünü ifade eden Kalyon, "Yapılan bu görüşmede işlerimize iade edilmemiz konusunda belediyenin sorumluluğunun farkında olduğu, sorunun çözüme kavuşması noktasında bir kararlılık oluştuğu ve bu 5 kurumun en kısa sürede işlerimize iade edilmemiz için sorumluluk üstlendiği bizlere ifade edilmiştir" ifadelerini kullandı.



VALİ KÖŞGER: ANAYASA MAHKEMESİ KARAR ALDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, konuyla ilgili Yeni Asır'ın sorularını yanıtladı. Köşger, "Anayasa Mahkemesi, güvenlik soruşturmaları konusundaki o düzenlemeyi 1 ay önce iptal etti ve muğlaklık oluştu. Belediyelerin bize sormadan da çalışan alabilecekleri şeklinde bir durum oluştu. Muhtemelen ona dayanarak işlem yapılmıştır. Biz de bu konuda herhangi bir işlem yapmıyoruz" dedi.

ERHAN GÜLENÇ

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