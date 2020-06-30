Çoklu baro teklifi Meclis'te!

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AK Parti barolarla ilgili hazırladığı düzenlemeyi Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeye ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan,"Yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Bu düzenlemeyi neden getirdik? Herkesin kafasında bu soru var. Baroların günümüz koşullarında ihtiyaçları karşılayamadığını tespit ettik. Son 20 yılda hızla artan avukat sayısı ve bunların İstanbul, Ankara, İzmir'de yoğunlaşması baro ile meslek üyeleri arasında rabıtanın kopmasına neden oldu. Barolar başta olmak üzere hukuk dernekleri, akademik çalışma yapan akademisyenler, teşkilatlı ya da teşkilatsız bütün avukatların görüşlerini aldık" açıklamasını yaptı.