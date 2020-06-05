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    Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokak kısıtlamasını iptal etti! Hangi kurallara uyulacak?

    Giriş Tarihi: 05.06.2020, 12:55

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu sorona virüsü sokağa çıkma kısıtlaması kararını iptalini açıklamasının ardından vatandaşlar hangi kurallara uyacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Haksöz, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptali sonrası vatandaşlara corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamnında alınacak önlemlerle ilgili önerilerde bulundu.

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