Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu sorona virüsü sokağa çıkma kısıtlaması kararını iptalini açıklamasının ardından vatandaşlar hangi kurallara uyacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Haksöz, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptali sonrası vatandaşlara corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamnında alınacak önlemlerle ilgili önerilerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokak kısıtlamasını iptal etti! Hangi kurallara uyulacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.