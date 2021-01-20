Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, 'Varsa bizimle rekabet edecek birileri her türlü yarışa hazırız. Yalan ve iftira üzerine kurulan polemiklerle milletin enerjisini heba edenlere eyvallahımız olmayacaktır' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Eyvallahımız olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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