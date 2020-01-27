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Depremzedelere devlet desteği! Bakan Soylu: Evi yıkılanlara 41 bin lira maddi destek

Giriş Tarihi: 27.01.2020, 11:57

Elazığ'da cuma akşamı 20.55'te yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depprem bölgesindeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "35 vatandaşımız Elazığ ve ilçelerinde 4 vatandaşımız da Malatya'da hayatını kaybetti. Şu ana kadar 948 artçı deprem meydana geldi. Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik. Bölgeye 24 bin 402 çadır sevk edildi. Bölgede toplam 50 bin kumanya dağıtılacak." dedi. Soylu açıklamasında "24 milyon TL toplam destek bölgeye gönderildi. Ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlara toplam 41 bin lira yardımda bulunacağız. Eşyalarını alabilen vatandaşlara ise yaklaşık 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz. Orta hasarlı evlerde oturanlara ise 5 bin lira destek ve 27 bin lira güçlendirme kredisi verilecek. Köyde evi yıkılanlara 11 bin lira acil yardım ve 5 bin lira da eşya yardımı için bir destek ortaya koyacağız." dedi.

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