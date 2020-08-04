Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/devlet-bahceliden-muharrem-ince-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'yle ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "CHP’nin milletimizin ruh köküne bu kadar yabancı olması bizim için şaşırtıcı değildir. Müze olması gereken, vitrin süsünden farksız olan aslında CHP’nin köhne siyasetidir" dedi.