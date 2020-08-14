Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/dogu-akdenizde-oruc-reisi-engellemek-isteyen-yunan-gemisi-hasar-aldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oruç Reis'in çalışma yaptığı bölgeye Yunan fırkateyni girmeye çalıştı. Oruç Reis'i koruyan gemilerimizden biri olan Kemal Reis, Yunan fırkateyni Limnos'u bölgeden çıkarmak için harekete geçti. Türk ve Yunan gemileri arasında kafa kafaya geldi. İki gemi arasında sürtüşme yaşandı ve Yunan gemisi hasar aldı. Yunan fırkateyni, aldığı hasarın ardından bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.