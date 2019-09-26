Dünyaca ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets İstanbul depremini değerlendirdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/dunyaca-unlu-deprem-tahmincisi-frank-hoogerbeets-istanbul-depremini-degerlendirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İstanbul'da bugün saat 13:59'da gerçekleşen deprem vatandaşlarda büyük korkuya neden oldu. Depremin ardından evlerine bile girmeye çekinen İstanbullular tarafından 'Yeni deprem olacak mı, Daha büyük deprem olur mu' soruları merak konusu oldu. Dünyaca ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets İstanbul'daki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.