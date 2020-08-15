Ege'deki orman yangınlarının nedeni araştırılıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/egedeki-orman-yanginlarinin-nedeni-arastiriliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangınlarında da artışlar yaşanmaya başladı. Özellikle Ege Bölgesi orman yangınlarında ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz gün İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan orman yangınında 200 hektar alan zarar gördü. Bölgede rehabilitasyon çalışmalarına hız verildi. Peki Çeşme'de son durum ne? Ege'deki orman yangınlarının nedeni ne? Ahaber ekibi bölgeden bildirdi.