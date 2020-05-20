Ege'nin en güzel yerlerinde rant vurgunu! Özdil, Portakal, Yalçın ve Dündar'ın kaçak yapılarına tepki yağıyor

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Sürekli imar barışını eleştiren FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, firari Can Dündar ve OdaTv sahibi Soner Yalçın’ın Ege’nin en güzel köşelerinde diktikleri kaçak villalarına tepkiler yükselmeye devam ediyor. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Özdil, Portakal, Yalçın ve Dündar'ın Ege'nin en güzel yerlerinde yaptıkları kaçak villaları canlı yayında yorumladı...