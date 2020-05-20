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    Yeniasır TV Gündem Ege'nin en güzel yerlerinde rant vurgunu! Özdil, Portakal, Yalçın ve Dündar'ın kaçak yapılarına tepki yağıyor

    Ege'nin en güzel yerlerinde rant vurgunu! Özdil, Portakal, Yalçın ve Dündar'ın kaçak yapılarına tepki yağıyor

    Giriş Tarihi: 20.05.2020, 15:57

    Sürekli imar barışını eleştiren FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, firari Can Dündar ve OdaTv sahibi Soner Yalçın’ın Ege’nin en güzel köşelerinde diktikleri kaçak villalarına tepkiler yükselmeye devam ediyor. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Özdil, Portakal, Yalçın ve Dündar'ın Ege'nin en güzel yerlerinde yaptıkları kaçak villaları canlı yayında yorumladı...

    Sözcü'den büyük pişkinlik! Yılmaz Özdil, Soner Yalçın ve Fatih Portakal'ın kaçak inşaatlarını ifşa eden medyayı suçladılar
    Kaçak yoldaşlığı

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