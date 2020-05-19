FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, firari Can Dündar'dan sonra bir kaçak yapı skandalı da Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın'dan geldi. İzmir Çeşme'de bulunan kaçak villa için 2015 yılında yıkım kararı çıkmıştı ancak belediye tarafından bu karar uygulanmadı ve Yalçın'ın sürekli eleştirdiği 'İmar Barışı'ndan da yararlandığı da ortaya çıktı. İşte Sözcü Yazarı Soner Yalçın'ın tarım arazisine diktiği o kaçak lüks villası...
Sözcü Yazarı Soner Yalçın'ın İzmir'de tarım arazisine diktiği kaçak villa böyle görüntülendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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