  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Elif'in hastaneden ilk görüntüleri!

    Elif'in hastaneden ilk görüntüleri!

    Giriş Tarihi: 02.11.2020, 15:50

    İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Küçük kızın hastane odasındaki ilk görüntüsü de geldi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile 55 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlıklarının iyi olduğunu ve tedavilerine devam edildiğini duyurdu.

    Bakan Koca paylaştı! İşte minik Elif'in sağlık durumu
    Mucizenin fotoğrafı! 3 yaşındaki Elif enkazdan böyle çıkarıldı

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elif'in hastaneden ilk görüntüleri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de yürek yakan anlar!
    İzmir'de yürek yakan anlar!
    10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş
    10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş
    İzmir'de 68 saat sonra bir mucize daha!
    İzmir'de 68 saat sonra bir mucize daha!
    Bakanlar İzmir'de
    Bakanlar İzmir'de
    Elif'in kahramanı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
    Elif'in kahramanı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. yeni bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. yeni bölüm fragmanı
    İzmir'de 68 saat sonra bir mucize daha!
    İzmir'de 68 saat sonra bir mucize daha!
    Elif'in kahramanı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
    Elif'in kahramanı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
    58. saatte mucize gerçekleşti! Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
    58. saatte mucize gerçekleşti! Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İzmir'de flaş açıklamalar
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İzmir'de flaş açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı
    Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı
    İzmirli depremzedelere maddi yardımlar başladı
    Bakan Murat Kurum İzmirli depremzedelere maddi yardımların başladığını açıkladı