Bakan Koca paylaştı! İşte minik Elif'in sağlık durumu

SağlıkBakanı Fahrettin Koca, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin, "Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok" dedi.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Koca, "Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi" ifadelerini kullandı.

ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020