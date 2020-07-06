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    Gelibolu'da orman yangını! Çanakkale valisinden ilk açıklama

    Giriş Tarihi: 06.07.2020, 17:49

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde başlayan yangın hızla yayılıyor. Yalova köyü yangın nedeniyle tahliye edildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş bölgede incelemelerde bulunuyor. Aktaş yaptığı ilk açıklamada, "Tüm çabamızla yangını söndürmeye çalışıyoruz. Gerek havadan gerek karadan tüm ekipler müdahale ediyor. Yangının önünü almak için tüm çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

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