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    Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı

    Giriş Tarihi: 30.11.2020, 18:09

    İzmir’in Konak ilçesinde iki arkadaş gezmek için bir gecede 3 araç çaldı. Çaldıkları ilk aracın aküsü, ikinci aracın ise yakıtı bitti. Pes etmeyen hırsızlar çaldıkları üçüncü araca yakıt alıp sabaha kadar gezdi. Şahısların hırsızlık anları, aküsü biten aracı tamir etme çabaları ve yakıt aldıkları aracı itmeleri ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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