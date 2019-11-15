Kadıköy'de yaşanan başörtülülere saldırı anına şahitlik eden görgü tanığı yaşananları anlattı. Görgü tanığı Süleyman Ekingen, "Olay esnasında biz rutin çalışıyorduk. Sonradan kamera görüntülerine baktığımızda gördük. Çevrede birkaç dostumuzdan da İslami giyimlerinden dolayı öğrendiğime göre hakarete uğrayıp darp edildiğini söylediler. Emniyet şu an ilgileniyor. Hanımefendilere yardımcı olduk. Hiç kimsenin kılık kıyafeti veya görüşünden dolayı hiç kimsenin şiddet görmemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Görgü tanığı başörtülü kızlara yumruklu saldırı anını anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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