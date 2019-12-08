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Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı

Giriş Tarihi: 08.12.2019, 12:08

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 Aralık 2019 günü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van’dan İzmir’e gitmek üzere havalimanına gelen S.Ü. isimli yolcunun giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Üst aramasında göğüs bölgesine streç filmle sarılı vaziyette toplam 590 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan S.Ü. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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